Le cose che fanno bene appunti e racconti per uscire dalla routine

Questo testo invita a riscoprire il valore delle piccole cose e dei momenti di lentezza, favorendo un ritorno alla semplicità e all’importanza dell’incontro autentico. Un percorso che valorizza ciò che spesso si dà per scontato, offrendo spunti per uscire dalla routine quotidiana e ritrovare il senso di benessere attraverso la riscoperta di ciò che fa bene.

Le Cose Che Fanno Bene è un elogio alla lentezza, all’arte dell’incontro, al riappropriarsi di cose dimenticate, sottovalutate, per i più passate di moda. Un podcast di cinque puntate, scritto e raccontato dalla giornalista Fabrizia Ferrazzoli, prodotto da Studio Corrente e distribuito da Fandango, che svela le storie di chi si è aperto a una passione, nuova o antica, riconnettendosi con sé e con il mondo, seguendo ritmi più naturali e trovando una chiave per riscoprire un pezzetto di felicità. Il podcast sarà disponibile su tutte le piattaforme gratuite d’ascolto a partire dal 3 febbraio: cinque ritratti di persone comuni, ma straordinarie.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Le Cose Que Fanno Bene

Gli arbitri devono spesso affrontare situazioni complesse e decisioni difficili, spesso legate a regole che possono sembrare controintuitive o problematiche.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

3 Hours of Life Changing Insights for Your Personal Growth

Ultime notizie su Le Cose Que Fanno Bene

Argomenti discussi: Scorza: Le cose che ho fatto e che ho imparato da Garante; Coltelli in tasca: cosa cercano i ragazzi quando la parola non basta più; Le cose che fanno bene: Fabrizia Ferrazzoli racconta storie fuori dall’ordinario, tra il fare e lo stare; C.S.I., il ritorno. Giovanni Lindo Ferretti: Non contano i pensieri ma le cose che accadono.

Le cose che fanno bene, appunti e racconti per uscire dalla routineStorie di persone alle prese con passioni fuori dall’ordinario, spunti e idee per aprirsi a cose nuove dal sapore antichissimo: Fabrizia Ferrazzoli racconta in un podcast storie fra il fare e lo stare ... funweek.it

Le cose non dette, la recensione: Muccino a velocità smodata in salsa mélo-thrillerLe cose non dette film 2026 recensione del film di Gabriele Muccino trama e critica di Le cose non dette di cosa parla e com'è analisi del film ... comingsoon.it

Ci sono cose che non fanno più notizia. E poi ci sono persone che non smettono di ricordarle. Anche oggi, all’inizio della Pennicanza, Fiorello ha voluto dedicare un pensiero ai gravi danni causati dal ciclone Erri in Sicilia, ma anche in Calabria e Sardegna. L - facebook.com facebook

Gli ho detto che mi piacciono due cose che fanno piangere, letteratura russa e partite del Parma, e lui mi ha detto Non dirlo a me. Tieni per la Juventus, siete quelli che hanno vinto di più, in Italia, non ti vergogni, a dire che ti fa piangere x.com