È un po’ che non ne parliamo ma Larry il gatto del Number 10 di Downing Street resta il nostro mito Ecco perché

Da tempo non ne parliamo, ma Larry, il gatto di Downing Street, resta un simbolo di stabilità e continuità. Il suo ruolo va oltre il semplice animale domestico, rappresentando un punto di riferimento in un contesto di cambiamenti e sfide politiche. Larry ha attraversato crisi, scandali, la Brexit e il Covid, dimostrando di essere un vero e proprio simbolo di resilience e presenza costante.

La sindaca Sara Funaro e l’assessora Letizia Perini ricordano Rocco Commisso, patron della Fiorentina morto poche ore fa: “Era una persona che voleva bene a Firenze, oggi ricordiamo lui e non parliamo di altre questioni”. E poi un annuncio sulla gara di Se - facebook.com facebook

