Il mondo degli arbitri italiani si trova di fronte a una recente crisi, con il presidente dell’Aia, Zappi, temporaneamente squalificato ma ancora in carica. Questa situazione evidenzia come le questioni interne alla Federazione abbiano ripercussioni anche sulla gestione e sulla credibilità del settore arbitrale. Un momento di riflessione per un sistema che, oltre alle sfide tecniche, deve affrontare anche questioni di governance e trasparenza.

Il mondo arbitrale italiano attraversa una nuova bufera e, questa volta, non per colpa di un errore di campo o Var. Il presidente dell’Aia (associazione che racchiude i fischietti), Antonio Zappi, è stato squalificato infatti in primo appello per 13 mesi. Lo ha deciso il Tribunale Federale Nazionale della Figc che ha giudicato la vicenda delle presunte, fino a sentenza in giudicato, pressioni per portare alle dimissioni i vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D. Un verdetto che conferma in pieno la richiesta della Procura della Federcalcio avanzata nell’udienza che ha rappresentato il momento della verità dopo mesi di veleni e polemiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Arbitri, che guai… Il presidente dell’Aia Zappi squalificato ma (per ora) resta al suo posto

Leggi anche: Arbitri, la procura Figc chiede 13 mesi di inibizione al presidente dell’Aia Zappi

Leggi anche: Caos arbitri, la Procura Figc verso il deferimento del presidente dell'Aia Zappi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Arbitri: tutti i promossi e i dismessi in vista della stagione 2025-2026 - Alle ore 15 nella sede della FIGC sono stati presentati i nuovi organici nazionali di arbitri, assistenti e non solo: le decisioni dell’AIA. gianlucadimarzio.com

La partita di San Siro. La Repubblica: "Bartesaghi brilla ma il Milan frena. Arbitri, altri guai" x.com

Può far ruotare anche gli arbitri tanti sono tutti "amici" - facebook.com facebook