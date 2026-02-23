qui atalanta dove la balcanizzazione ha un gusto dolce

L’Atalanta ha attirato l’attenzione con una squadra composta da giocatori provenienti da Croazia, Serbia, Bosnia e Montenegro. La presenza di queste nazionalità riflette una scelta consapevole del club, che valorizza il mix culturale tra i suoi atleti. La diversità si percepisce anche in campo e si traduce in un modo di giocare caratterizzato da varietà e spirito di squadra. La composizione attuale si distingue per il suo carattere inclusivo e multiculturale.

L’ANALISI. Ci sono un croato, un serbo, un bosniaco e un montenegrino. Non è l’inizio di una barzelletta, semmai di una storia. Di quelle in cui il calcio si intreccia con la Storia. Balcanizzazione è un termine che la geopolitica ha coniato all’inizio del XX Secolo, ma che ha conosciuto la sua massima (e tragica) diffusione negli Anni Novanta, durante la guerra nell’ex Jugoslavia. Indica tutto ciò che di male può succedere a uno Stato, a una comunità e, per traslato, a qualsiasi ambito della vita sociale: disgregazione, frammentazione, instabilità, conflitti interni. L’Atalanta, in questi mesi, sta realizzando invece una propria forma dolce di balcanizzazione, che ha raggiunto il suo apice ieri, con la rimonta sul Napoli firmata dall’asse Pasalic-Samardzic. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

