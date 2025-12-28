Chivu secco | Quello che dice Conte non mi interessa Noi primi non era scontato ma stiamo battendo colpo su colpo…

28 dic 2025

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato la recente vittoria contro l’Atalanta, sottolineando la solidità della squadra e il percorso di crescita. Rispondendo alle dichiarazioni di Conte, Chivu ha dichiarato che l’obiettivo principale è mantenere il ritmo e continuare a lavorare con attenzione, senza lasciarsi influenzare da opinioni esterne. La squadra si trova in una posizione di classifica favorevole, con la determinazione di consolidare i risultati raggiunti.

Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria preziosissima sul campo dell’Atalanta. Le sue dichiarazioni. A DAZN nel post-partita di  Atalanta Inter,  Cristian Chivu  ha analizzato così la vittoria ottenuta per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez. IL PRIMO POSTO DELL’INTER NEL 2025 ERA SCONTATO?  – « Nel calcio niente è scontato. Per arrivare ad esser competitivi bisogna osare. Per ora il campo dice questo ma non basta. Siamo ancora a dicembre, la strada è lunga. Vogliamo essere competitivi, vogliamo lavorare. A volte dobbiamo combattere contro le ingiustizie e chi pensa che sia tutto scontato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

