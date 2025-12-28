Chivu secco | Quello che dice Conte non mi interessa Noi primi non era scontato ma stiamo battendo colpo su colpo…

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato la recente vittoria contro l’Atalanta, sottolineando la solidità della squadra e il percorso di crescita. Rispondendo alle dichiarazioni di Conte, Chivu ha dichiarato che l’obiettivo principale è mantenere il ritmo e continuare a lavorare con attenzione, senza lasciarsi influenzare da opinioni esterne. La squadra si trova in una posizione di classifica favorevole, con la determinazione di consolidare i risultati raggiunti.

Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria preziosissima sul campo dell’Atalanta. Le sue dichiarazioni. A DAZN nel post-partita di Atalanta Inter, Cristian Chivu ha analizzato così la vittoria ottenuta per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez. IL PRIMO POSTO DELL’INTER NEL 2025 ERA SCONTATO? – « Nel calcio niente è scontato. Per arrivare ad esser competitivi bisogna osare. Per ora il campo dice questo ma non basta. Siamo ancora a dicembre, la strada è lunga. Vogliamo essere competitivi, vogliamo lavorare. A volte dobbiamo combattere contro le ingiustizie e chi pensa che sia tutto scontato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chivu secco: «Quello che dice Conte non mi interessa. Noi primi, non era scontato ma stiamo battendo colpo su colpo…» Leggi anche: Chivu a Dazn: «Non mi interessa cosa dice Conte! Noi primi, non era scontato ma stiamo battendo colpo su colpo! Su Esposito…» Leggi anche: Bastoni a Radio TV Serie A: «Non era scontato ripartire! Spesso si dice che l’Inter deve vincere, ma…» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Serie A Chivu resta a secco di trofei ma rimane in vetta | ecco perché la stagione resta aperta. Inter, Chivu: "Conte? Quello che dice non mi interessa" - Il tecnico nerazzurro dopo la vittoria di Bergamo toglie pressione a Pio Esposito: "Contento anche di Thuram, non dimentichiamoci Bonny" ... msn.com

Inter, Chivu: "Conte? Non mi interessa quello che dice, combattiamo le ingiustizie" - Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta di misura sull'Atalanta: "Sono contento anche della prestazione di ... tuttonapoli.net

Chivu e l’Inter prima: “Strada ancora lunga”. Poi è netto: “Quello che dice Conte non mi interessa” - Il tecnico nerazzurro, al termine del match vinto di misura a Bergamo contro l'Atalanta, 'infiamma' la lotta Scudetto: le dichiarazioni ... tuttosport.com

Stimare Cristian Chivu è facile. Uomo perbene, tecnico preparato, comunicatore lucido. Ma anche le migliori intenzioni, se non accompagnate dai risultati, rischiano di svanire nel brusio delle conferenze stampa. E l’ultima, quella in cui ha parlato di Frat - facebook.com facebook

#Chivu alla ricerca di un trofeo Le ultime sul tecnico nerazzurro x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.