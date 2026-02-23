Quasi 400 chili di droga tra il carico di frutta e verdura fermato tir sull’A1 all’altezza di Capua

Un tir proveniente dalla Spagna trasportava quasi 400 chili di droga, fermato dai carabinieri all’altezza di Capua. Il veicolo trasportava frutta e verdura, ma all’interno hanno trovato 387 chilogrammi di hashish nascosti tra i prodotti. I militari hanno sequestrato il carico e fermato il conducente. La scoperta ha evitato che la sostanza arrivasse sulle strade italiane. La droga era nascosta in modo accurato tra le cassette di frutta.

Tir fermato al casello autostradale di Capua con un carico di droga da quasi 400 chili. I carabinieri hanno sequestrato 387 chilogrammi di hashish nascosti all’interno di un camion proveniente dalla Spagna. Il mezzo circolava con targa spagnola. Dagli accertamenti dei militari è emerso che alla guida del tir c’era un cittadino rumeno di 46 anni, che ha dichiarato di trasportare frutta e verdura. Durante il controllo, i militari hanno individuato un’anomalia nel carico e, dopo un’accurata ispezione, hanno rinvenuto numerosi panetti di hashish occultati tra le casse di ortaggi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Compagnia di Casoria, che hanno proceduto al sequestro dello stupefacente. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

