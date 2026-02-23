Quanto sono costate le 30 medaglie vinte dagli italiani alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Le 30 medaglie vinte dagli atleti italiani alle Olimpiadi di Milano-Cortina derivano da un impegno intenso e da una preparazione accurata. La performance record, che supera quella del 1994 a Lillehammer, dimostra la crescita dello sport italiano. Gli atleti hanno affrontato gare difficili e hanno superato avversari di alto livello. Questi risultati rappresentano un risultato concreto di anni di lavoro e dedizione nel settore. I medagliati si preparano ora a nuove sfide sportive.

Sono già 6 milioni e 570mila euro al lordo delle tasse che il Comitato olimpico nazionale italiano dovrà versare ai medagliati di Milano Cortina. I risultati sono andati ogni più rosea aspettativa, tanto gli atleti italiani hanno registrato un nuovo record di medaglie ai giochi invernali (che resisteva da Lillehammer, 1994). I risultati si faranno sentire anche sulle casse del Coni perché sono già 6 milioni e 570mila euro al lordo delle tasse che il Comitato olimpico nazionale italiano dovrà versare ai medagliati di Milano Cortina. I premi delle 30 medaglie per la prima volta nella storia saranno esentasse come previsto dalla Legge di Bilancio 2025 che permette di non applicare l'Irpef e le relative addizionali in questi casi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Quanto sono costate realmente le Olimpiadi di Milano-CortinaLe Olimpiadi di Milano-Cortina sono costate 4,8 miliardi di euro, una cifra superiore di circa il 20% rispetto alle stime iniziali, a causa di lavori di ristrutturazione più lunghi e imprevisti nei sistemi di sicurezza.

