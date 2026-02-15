Milano Cortina 2026 chi sono i piemontesi in gara | tutte le medaglie vinte alle Olimpiadi invernali

I piemontesi in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono arrivati con l’obiettivo di portare a casa medaglie importanti. La causa è la loro determinazione e il duro lavoro degli ultimi mesi, che li ha portati a essere tra i 196 atleti italiani convocati. Tra loro ci sono campioni che hanno già fatto conoscere il Piemonte nelle competizioni internazionali, come il bob e lo sci alpino. Un esempio concreto è la presenza di alcuni sportivi che hanno conquistato medaglie nelle ultime edizioni dei Mondiali.

Dopo una settimana di gara Il cuneese Martino Carollo è tra i fantastici 4 dello sci di fondo. Lara Colturi, dopo la delusione in gigante vuole rifarsi in slalom. Nel curling esplode il caso Angela Romei Gli atleti piemontesi volevano essere protagonisti tra i 196 convocati italiani per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Vent'anni fa nelle indimenticabili Olimpiadi di Torino 2006 l'Italia conquistò 5 ori e 6 bronzi. Nella scorsa edizione, a Pechino 2022, gli azzurri hanno conquistato 17 medaglie, 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi. L'Italia sta disputando un'Olimpiade da record a Milano Cortina e ha già battuto il record di Lillehammer 1994 di 20 medaglie totali e 7 ori di Lillehammer 1994.