Russia schierati super missili Oreshnik schierati in Bielorussia | Possono colpire ovunque

La Russia ha schierato in Bielorussia i nuovi missili Oreshnik, dotati di una velocità fino a dieci volte superiore a quella del suono. Questi sistemi, con capacità di raggiungere qualsiasi obiettivo, rappresentano un potenziamento della difesa e della deterrenza nella regione. La loro presenza solleva questioni di sicurezza e stabilità, sottolineando l’importanza di monitorare gli sviluppi militari nell’area.

I missili sono in grado di volare a una velocità 10 volte superiore a quella del suono, per cui risulterebbero impossibili da colpire. Le armi sono state posizionate in zone boschive del Paese, lontane da occhi indiscreti e nascoste ai satelliti tramite teli mimetici.

