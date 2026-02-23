Quando ci sei tu ci sono sempre commenti negativi E Laura Pausini risponde alla giornalista

Laura Pausini ha replicato durante una conferenza stampa a Sanremo 2026, dopo che una giornalista le ha rivolto un commento negativo sui social. La cantante ha risposto in modo diretto, sottolineando come spesso le critiche aumentino quando si è sotto i riflettori. La discussione si è accesa nel momento in cui si è affrontato il legame tra fama e commenti sul web, con Pausini che ha difeso la sua posizione. La scena si è conclusa con un silenzio imbarazzato tra i presenti.

Un botta e risposta acceso, in conferenza stampa, a margine della presentazione di Sanremo 2026. A sollevare il confronto è la giornalista Maria Elena Barnabi del settimanale Gente Un botta e risposta acceso, in conferenza stampa, a margine della presentazione di Sanremo 2026. Al centro, Laura Pausini e il tema delle critiche ricevute nelle ultime settimane. A sollevare il confronto è la giornalista Maria Elena Barnabi del settimanale Gente, che rivolgendosi alla cantante mette sul tavolo la questione dei commenti negativi che accompagnerebbero ogni sua apparizione pubblica: “Quando ci sei tu, ci sono un sacco di commenti negativi. 🔗 Leggi su Today.it

“La mia versione di Due Vite? L’ha amata anche Marco Mengoni e piace a tante persone, su 3mila commenti forse 500 sono negativi. Ma non immaginavo queste mazzate. Qui in Italia sono molto giudicata”: parla Laura PausiniLaura Pausini si sfoga dopo il Festival di Sanremo.

Carlo Conti dedica Sanremo 2026 a Pippo Baudo e replica su Pucci: «Sono un uomo libero, mai ricevuto pressioni da Meloni». Laura Pausini: «I commenti negativi sui social? In Italia mi sento amata»Carlo Conti ha deciso di dedicare Sanremo 2026 a Pippo Baudo per celebrare i suoi trent'anni di carriera e ha risposto alle polemiche di Pucci, precisando di essere un uomo libero e di non aver mai ricevuto pressioni da parte del governo.

Laura Pausini - LA MIA STORIA TRA LE DITA (Official Video)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sei tu di Levante – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Levante in Sei tu canta la forza tarvolgente dell’amore: testo e significato del brano di Sanremo; Levante a Sanremo 2026 con ‘Sei tu’: testo e significato della canzone (e perché emozionerà); Francesco Renga: Se non sei risolto tu, non puoi aiutare nessuno – INTERVISTA.

Sei Tu Testo – Levante | Sanremo 2026Leggi il testo ufficiale di Sei Tu di Levante, il brano in gara a Sanremo 2026. Testo completo, significato, analisi e curiosità della canzone d'amore della cantautrice siciliana. canzoniweb.com

Sanremo 2026, Levante con Sei tu: testo e significato del branoInnamorarsi significa fare spazio dove non c'era posto: Levante torna a Sanremo 2026 con Sei tu. Il testo e il significato del brano in gara ... 105.net

@SanremoRai Videochiamata di #Fiorello durante la conferenza stampa di @Sanremo_2026 con Carlo Conti e Laura Pausini “Chi la fa l’aspetti! Vi auguro tante, tante polemiche” ha detto scherzando. - facebook.com facebook

Il tuo album ha debuttato in 3ª posizione, poi 20ª. Laura Pausini: “La prossima settimana andrà in 80ª posizione, però la gente viene ai miei concerti. Commenti negativi sui social Io mi sento amata in questo Paese, non mi sento differente” #Sanremo2026 x.com