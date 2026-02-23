qualiano multiservizi segnalate nuove anomalie nella graduatoria degli autisti

Qualiano Multiservizi ha riscontrato errori nella graduatoria degli autisti, a causa di punteggi assegnati in modo errato. Queste discrepanze sono state segnalate al responsabile tecnico, che ora deve verificare le valutazioni. La questione riguarda soprattutto le ore di formazione non contabilizzate correttamente nel sistema. Si attendono aggiornamenti ufficiali dopo l'intervento dei tecnici sulla documentazione degli autisti coinvolti.

Oggi si contesterebbero punteggi errati: attese nuove rettifiche dopo la segnalazione al direttore tecnico. Vi sarebbero candidati che non si ritrovano nei risultati. Una nuova segnalazione è giunta in redazione riguardo la graduatoria del concorso per tre autisti a tempo indeterminato presso la Qualiano Multiservizi SRL. Dopo l’esposto alla Procura di Napoli Nord reso noto nei giorni scorsi, emergerebbero ora ulteriori criticità. Secondo quanto riferito, alcuni candidati avrebbero riscontrato punteggi errati, forse riportati da una vecchia graduatoria, e non corrispondenti alle valutazioni effettive. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Qualiano, fattura “extra” a Multiservizi: l’acceso agli atti di PorcelliIl consigliere comunale di Qualiano, Porcelli, ha chiesto di vedere i documenti relativi a una fattura

Concorso autisti nel caos a Qualiano: esposto in ProcuraA Qualiano, il concorso per autisti ha causato disordini e confusione.

