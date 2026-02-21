Concorso autisti nel caos a Qualiano | esposto in Procura

A Qualiano, il concorso per autisti ha causato disordini e confusione. La selezione pubblica ha subito rinvii e modifiche, con alcuni mezzi consegnati che non rispettavano le norme indicate nel bando. La graduatoria è stata rivista dopo le segnalazioni di candidati e cittadini. La situazione ha portato a un’esposto in Procura. La vicenda continua a creare malumore tra chi aspettava un risultato chiaro e trasparente.

Selezione pubblica sotto accusa: rinvii, mezzi difformi dal bando e graduatoria rettificata dopo segnalazioni. Un'integrazione di denuncia-querela è stata presentata alla Procura della Repubblica in merito alla procedura di selezione pubblica per autisti indetta dalla società partecipata Qualiano Multiservizi Srl. L'atto, depositato dopo una prima denuncia ai Carabinieri, punta a fare luce su presunte irregolarità nello svolgimento delle prove pratiche, su modifiche alla graduatoria finale e su una possibile violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali. Mezzo difforme dal bando e prima rettifica.