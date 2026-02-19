Qualiano in apprensione | disperso in Svizzera il 25enne Luciano Capasso

A Qualiano cresce l’angoscia per Luciano Capasso, 25 anni, disperso in Svizzera dal 25 marzo. Il giovane si trovava lì per lavoro e da allora non ha più risposto al telefono. Familiari e amici sono preoccupati, temendo il peggio. La sua assenza ha suscitato molte domande tra chi lo conosceva bene. La polizia svizzera ha avviato le ricerche, ma finora senza esito. La comunità di Qualiano aspetta notizie e spera in un lieto fine.

Ore di forte apprensione a Qualiano per la scomparsa di Luciano Capasso, 25 anni, giovane concittadino attualmente in Svizzera per motivi di lavoro. Il ragazzo lavora presso il prestigioso Badrutt's Palace Hotel di Saint Moritz e risulta disperso da ieri dopo essersi concesso alcune ore di relax durante una giornata libera. Secondo quanto reso noto dal sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, Luciano, grande appassionato di alpinismo, era uscito per un'escursione sulla neve senza fare più ritorno. Immediatamente sono scattate le ricerche da parte delle autorità locali, ma al momento risultano sospese a causa delle avverse condizioni meteo, che rendono particolarmente difficili le operazioni.