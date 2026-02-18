Il digiuno intermittente non è efficace il medico Può accentuare una relazione disfunzionale con il cibo
Un medico afferma che il digiuno intermittente non funziona e può peggiorare il rapporto con il cibo. La sua osservazione arriva dopo uno studio che mette in discussione l’efficacia di questo metodo di perdita di peso, evidenziando come alcune persone possano sviluppare abitudini alimentari poco sane. La ricerca ha analizzato il comportamento di diversi soggetti, scoprendo che molte di loro hanno riscontrato difficoltà nel mantenere questa pratica nel tempo.
Secondo un recente studio il digiuno intermittente non sarebbe all'altezza delle aspettative degli ultimi anni: un medico chiarisce quali sono i limiti e se ci sono migliori alternative.
Digiuno intermittente, le 3 regole del medico a La volta buonaIl digiuno intermittente, adottato anche dopo le festività, si basa su un metodo semplice: mangiare entro una finestra di 8 ore e digiunare nelle 16 ore successive.
Flop digiuno intermittente, il ‘verdetto’: “Non porta a una maggiore perdita di peso”Il digiuno intermittente ha mostrato i suoi limiti, secondo uno studio recente che attribuisce il mancato risultato a una ridotta aderenza dei partecipanti.
Il digiuno intermittente non è una moda ma un potente strumento per salute, energia e metabolismo
Il digiuno intermittente è una dieta che sta andando molto di moda, ma purtroppo non fa miracoli per la perdita di peso. È improbabile che questa strategia alimentare sia migliore nel far perdere chili a chi è in sovrappeso e obeso rispetto alle diete ipocaloriche
Digiuno Intermittente Non Supera le Diete Tradizionali. Scopri perché il digiuno intermittente non supera le diete tradizionali per la perdita di peso e la salute a lungo termine.
