digiuno intermittente nuove prove che questo modello alimentare non aiuterebbe a perdere peso

Uno studio recente rivela che il digiuno intermittente non favorisce la perdita di peso, anche in presenza di sovrappeso o obesità. La ricerca ha mostrato che chi segue questa dieta non ottiene risultati superiori a chi non cambia nulla nelle proprie abitudini alimentari. Un esempio concreto: alcuni partecipanti hanno mantenuto il peso invariato, nonostante abbiano rispettato il regime di digiuno.

Diventato popolare negli ultimi anni come strategia dimagrante, tale modello dietetico prevede l'alternanza di periodi di digiuno e di alimentazione normale solo durante una finestra temporale prestabilita ogni giorno, come la dieta 16:8, in cui si digiuna per 16 ore e si mangia entro un intervallo di 8 ore; oppure mangiare normalmente in alcuni giorni e molto poco in altri, come la dieta 5:2, in cui si mangia normalmente per cinque giorni a settimana e si limitano le calorie negli altri due. L'idea di fondo è che limitare i momenti in cui si può mangiare riduca l'apporto calorico complessivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Crohn: digiuno intermittente migliora sintomi, peso e metabolismo in uno studio canadese.L’Università di Calgary ha condotto uno studio che mostra come il digiuno intermittente possa aiutare le persone con malattia di Crohn.

