pusher ucciso a rogoredo si rafforza ipotesi omicidio volontario per agente

Dagli interrogatori in Questura a Milano dei quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso si rafforza l’ ipotesi di omicidio volontario a carico dell’assistente capo di 42 anni che ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo, il 26 gennaio. Da quanto si è saputo, davanti al pm Giovanni Tarzia, gli altri agenti indagati hanno chiarito e precisato tanti elementi rispetto alle loro testimonianze precedenti. Ne è emerso un quadro di gestione opaca da parte del 42enne delle operazioni antidroga e il fatto che quella pistola a salve potrebbe essere stata messa là successivamente e mai impugnata dal 28enne. 🔗 Leggi su Feedpress.me

