Pusher ucciso a Milano | fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato

Il poliziotto ha aperto il fuoco e ha causato la morte di un pusher a Milano, portando al suo fermo come sospettato di omicidio volontario. La decisione arriva dopo un'indagine che ha raccolto elementi sull’episodio avvenuto nel quartiere Rogoredo, dove si trovava l’uomo coinvolto. La scena si è svolta in un contesto di tensione legata al traffico di droga, e le autorità hanno deciso di intervenire con un fermo. La vicenda resta sotto osservazione.

La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di Carmelo Cinturrino, assistente capo in servizio, ritenuto gravemente indiziato di omicidio volontario per la morte di Mansouri Abderrahim, avvenuta il 26 gennaio nel quartiere Rogoredo. Il provvedimento restrittivo è stato disposto al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla Squadra Mobile e dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. Le indagini hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti attraverso una serie di elementi ritenuti convergenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Solita vergogna: indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato al pusher marocchino armatoLa vicenda riguarda un poliziotto indagato per omicidio volontario dopo aver sparato a un uomo di origini marocchine.

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: è accusato di omicidio volontario Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo, causa il suo atteggiamento aggressivo durante un’operazione di polizia.

Milano, spacciatore ucciso: poliziotto indagato per omicidio volontario - Ore 14 del 27/01/2026

