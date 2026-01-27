Solita vergogna | indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato al pusher marocchino armato

La vicenda riguarda un poliziotto indagato per omicidio volontario dopo aver sparato a un uomo di origini marocchine. L’episodio suscita discussioni e riflessioni sulla gestione della sicurezza e sui limiti dell’intervento delle forze dell’ordine in situazioni di tensione. È importante analizzare i fatti con obiettività, rispettando il principio di presunzione di innocenza e considerando il contesto operativo delle forze di polizia.

Un atto dovuto, certo, ma quell'accusa di omicidio volontario al poliziotto che ha sparato e ucciso un uomo di origini marocchine di 28 anni, che gli avrebbe puntato contro una pistola, fa discutere, brucia, per certi aspetti indigna. La pistola del presunto pusher nordafricano, che operava nel malfamato quartiere di Rogoredo, era a salve, ma era anche una perfetta riproduzione di una pistola Beretta 92. Il poliziotto, assistito dall'avvocato Pietro Porciani, è stato interrogato in Questura dal pm Giovanni Tarzia nelle indagini della Squadra mobile della Polizia e in quella sede gli è stato notificato l'avviso di garanzia per il reato di omicidio volontario.

