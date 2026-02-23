Pusher assassinato a Rogoredo il poliziotto Carmelo Cinturrino fermato per omicidio volontario | C' è il rischio che uccida ancora   

Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo senza opporre resistenza, e il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. La mattina del 23 febbraio, l’assistente capo ha sparato durante un intervento, anche se l’uomo non aveva armi in mano. Gli investigatori temono che Cinturrino possa agire di nuovo, dato il suo comportamento durante la colluttazione. La vicenda ha sollevato molte domande sulla gestione della situazione.

Ventotto giorni di sospetti e accuse. Un quadro via via sempre più grave, fino alla ricostruzione peggiore: Abderrahim Mansouri non aveva nessun’arma in mano quando è stato ucciso dal poliziotto a Rogoredo. Nella mattina di lunedì 23 febbraio l’epilogo con l’arresto dell’assistente capo di 41 anni, in forza al commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino. Per lui, già indagato «come atto dovuto» per omicidio volontario, il quadro delle accuse si fa ora gravissimo. Secondo la ricostruzione del pm Giovanni Tarzia e del procuratore Marcello Viola, che hanno coordinato le indagini della squadra Mobile, il poliziotto, nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio, avrebbe colpito il pusher 28enne marocchino quando era disarmato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: è accusato di omicidio volontario Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo, causa il suo atteggiamento aggressivo durante un’operazione di polizia.

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato fermato per aver sparato e ucciso Mansouri Abderrahim durante una lite in via Rogoredo.

