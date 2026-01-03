Napoli | 376 dosi di droga pronte per lo spaccio | trovate nel seminterrato di una palazzina
I Carabinieri di Poggioreale hanno scoperto 376 dosi di droga, pronte per lo spaccio, nel seminterrato di una palazzina in via Claudio Miccoli a Napoli. L'intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nel territorio, permettendo di sequestrare sostanze stupefacenti e prevenire possibili attività illecite.
I Carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno sequestrato 376 dosi di droga pronte per essere vendute, rinvenute in un seminerato di una palazzina in via Claudio Miccoli, nel cuore di Napoli. La sostanza stupefacente era custodita all'interno di un borsello. La tipologia di droga sequestrata Nel dettaglio, le forze dell'ordine hanno rinvenuto: 71 stecchette di .
