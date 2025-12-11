Spiaggia libera inclusiva Balnea di Mercatello | non ancora rimosse le imbarcazioni abusive l' appello

Il 25 novembre 2025, la Capitaneria di Porto di Salerno ha emesso avvisi ufficiali per la rimozione delle imbarcazioni abusive presenti sulla spiaggia libera inclusiva “Balnea” di Mercatello. Nonostante l’intervento, alcune imbarcazioni non sono state ancora rimosse, sollevando preoccupazioni sulla gestione e tutela di questa area pubblica.

Il 25 novembre 2025, la Capitaneria di Porto di Salerno ha affisso su alcune imbarcazioni presenti sulla spiaggia libera inclusiva “Balnea” di Mercatello appositi avvisi ufficiali, con cui si intimava ai proprietari o utilizzatori dei natanti l’obbligo di rimozione immediata entro e non oltre le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

