Le associazioni pugliesi nel New Jersey rappresentano una rete vivace e unita, che celebra le radici e la cultura della Puglia oltre l’oceano.

Un progetto che profuma di radici, emozioni e orgoglio identitario sta attraversando l’oceano per unire due mondi apparentemente lontani, ma legati da un cuore comune: quello pugliese. “Nice to meet you Puglia” è molto più di un’iniziativa di promozione territoriale. È un abbraccio tra la Puglia. Baritoday.it

Le associazioni pugliesi nel New Jersey, una rete viva: "Nice to meet you Puglia" - Il New Jersey, con la sua forte presenza di emigrati pugliesi, è diventato un punto nevralgico del progetto, con Oll Muvi ha rafforzato un ponte culturale e affettivo tra le due sponde dell’Atlantico. baritoday.it

Viaggio tra i sapori pugliesi & percorso hobbistico A Natale Sotto Gli Archi, Piazza della Minerva e Via Umberto I diventano un grande salotto all’aperto. Da una parte il percorso enogastronomico “Viaggio tra i sapori pugliesi”: piatti tipici, fritti al momento, dol - facebook.com facebook