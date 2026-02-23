Prove aperte dello ’Studio su Macbeth’ Appuntamento alla Fonderia di Aterballetto

· Stasera alle 18 alla Fonderia di Aterballetto, in via della Costituzione a Reggio, è in programma un nuovo appuntamento con le ’Prove aperte’ dello spettacolo ’Studio su Macbeth’, nuovo lavoro di Monica Casadei con protagonista la sua compagnia Artemis Danza (foto). Un’immersione nel processo creativo che rilegge il capolavoro shakespeariano attraverso il corpo, il ritmo e la tensione del tempo interiore. Ambizione, potere e destino prendono forma in una scrittura coreografica intensa e viscerale, dove il movimento diventa spazio di conflitto e trasformazione. Un’occasione per assistere da vicino alla nascita di una creazione e al dialogo vivo tra danza e drammaturgia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Teatro Galli replica in scena “Macbeth”, primo appuntamento della nuova stagione liricaAl Teatro Galli di Rimini prende il via la nuova stagione lirica con “Macbeth” di Verdi.

Ex Arcelormittal, dopo il no di Fonderia Pisano appello alla RegioneDopo il rifiuto di Fonderia Pisano, le rappresentanze sindacali di Fiom, Uilm e UglM hanno richiesto un incontro urgente con il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

Overview PROVE APERTE al Dada Art Giovedì dalle 21 alle 23,30. Per gli appassionati della musica Rock-Blues con repertorio in stile Eric Clapton PROVE APERTE al Dada Art Giovedì dalle 21 alle 23,30. Per gli appassionati della musica Blues con vasto re - facebook.com facebook