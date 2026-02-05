teatro galli replica in scena macbeth primo appuntamento della nuova stagione lirica

Al Teatro Galli di Rimini prende il via la nuova stagione lirica con “Macbeth” di Verdi. Sul palco, Fabio Ceresa interpreta il ruolo principale, portando in scena l’opera ispirata alla tragedia di Shakespeare. La prima rappresentazione attira un buon pubblico e segna l’inizio di una serie di spettacoli che promettono di tenere alta l’attenzione degli appassionati.

**Il Macbeth di Verdi, con Fabio Ceresa, inaugura la nuova stagione lirica al Teatro Galli di Rimini** A Rimini, nel cuore del teatro Galli, si apre una nuova stagione lirica dal titolo drammatico: *Macbeth*, l’opera di Verdi ispirata alla tragedia shakespeariana. Il capolavoro, in versione diretta con un tocco innovativo da parte del regista italiano Fabio Ceresa, è il primo appuntamento della nuova serie di spettacoli, previsti per l’anno in corso, dedicati a un repertorio musicale e teatrale di alto livello. Con un orario preciso, due date e due scene distinte – domani e domenica – il teatro Galli si prepara a mostrare un Macbeth non soltanto in chiave classica, bensì in grado di toccare profondamente il cuore della tragedia umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il teatro Galli apre la nuova stagione lirica con l’opera “Macbeth” di Verdi.

La stagione lirica 2026 del Teatro Galli di Rimini presenta un cartellone diversificato, con opere che spaziano tra Ottocento e Novecento.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

