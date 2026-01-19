ex arcelormittal dopo il no di fonderia pisano appello alla regione

Dopo il rifiuto di Fonderia Pisano, le rappresentanze sindacali di Fiom, Uilm e UglM hanno richiesto un incontro urgente con il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. L’obiettivo è affrontare le questioni legate alla reindustrializzazione del sito ex ArcelorMittal, in un contesto di attenzione alle prospettive occupazionali e allo sviluppo locale. La richiesta evidenzia l’importanza di trovare soluzioni condivise per il futuro dello stabilimento.

Tempo di lettura: 3 minuti Le categoria sindacali di Fiom, Uilm e UglM hanno formalmente chiesto alla Regione Campania un incontro urgente con il presidente Roberto Fico per discutere della reindustrializzazione del sito ex Arcelor Mittal, “La proposta avanzata dalla Pi.Co di Salerno, purtroppo, non ha dato i frutti sperati, e ora i lavoratori temono che il loro futuro sia appeso a un filo. Questa richiesta giunge dopo il fallimento dell’incontro del 15 gennaio in Prefettura, un faccia a faccia che non ha fatto altro che confermare quanto ormai chiaro a tutti: i problemi restano insoluti e le soluzioni, purtroppo, non sono all’orizzonte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

