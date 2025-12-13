Protezione civile 40 volontari si addestrano con i Vigili del Fuoco sull’idrovora donata dal Comune

Sabato al lago della Standiana si è svolta un’esercitazione congiunta tra Vigili del Fuoco e Protezione Civile, coinvolgendo 40 volontari. L’attività ha avuto come obiettivo la familiarizzazione con l’uso dell’idrovora da 50.000 litri al minuto, donata dal Comune di Ravenna ai Vigili del Fuoco, e rappresenta un importante momento di addestramento e collaborazione.

Si è svolta sabato al lago della standiana, un’esercitazione congiunta Vigili del Fuoco e Protezione Civile finalizzata alla familiarizzazione del personale volontario di PC sull’uso dell’idrovora da 50000ltm (Hydrosub150 + flood module) donata ai Vigili del Fuoco dal Comune di Ravenna, insieme. Ravennatoday.it

