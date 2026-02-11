Allarme Cgil | 570mila euro per privatizzare codici minori e accoglienza Il pronto soccorso peggiora

L’ospedale di Arezzo rischia di peggiorare ancora di più. La Cgil avverte che con 570mila euro destinati alla privatizzazione di codici minori e all’accoglienza si rischia di indebolire ulteriormente il servizio pubblico. Roberto Carletti, coordinatore di area vasta della Fp Cgil sanità pubblica, denuncia che i cambiamenti in arrivo potrebbero aggravare una situazione già molto critica.

Bando della Asl per l’affidamento dei servizi del San Donato a soggetti terzi. Il sindacato non ci sta: "Manovra calata dall'alto, danno economico per il sistema". Richiesta di un tavolo di confronto per la "tutela del diritto dei cittadini a una sanità pubblica" Ospedale di Arezzo, la funzione pubblica della Cgil lancia l'allarme. “Sono in vista profondi cambiamenti che finiranno per peggiorare una situazione già gravissima” - scrive Roberto Carletti, coordinatore di area vasta Fp Cgil sanità pubblica. "Questa operazione, che di fatto configura una privatizzazione di segmenti fondamentali dell’emergenza-urgenza, è stata fatta in sordina, senza alcuna informativa preventiva o confronto con i sindacati - si legge nella nota della Cgil.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

