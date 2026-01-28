Coppa Italia femminile il derby che vale una stagione

Questa sera si gioca il derby capitolino di Coppa Italia femminile, un match che può decidere molto per entrambe le squadre. Dopo aver vinto nell’ultimo turno di Serie A, Lazio e Roma si affrontano per conquistare un posto in semifinale contro Inter o Ternana. La partita si svolge oggi, mercoledì 28 gennaio, ed è visibile in diretta su Sky e NOW. Le due formazioni arrivano in forma e con tanta voglia di andare avanti in una coppa che vale molto.

Reduci entrambe da vittorie nell’ultimo turno di Serie A, le due formazioni capitoline si sfideranno oggi, mercoledì 28 gennaio (diretta Sky e NOW), per ottenere l’accesso alla semifinale della Coppa nazionale contro Inter o Ternana. All’andata una buona Roma, ma senza gol. L’andata disputata lo scorso mercoledì al campo Mirko Fersini di Formello è finita senza reti: uno 0-0 che ha però lasciato l’amaro in bocca alle giallorosse. Se le statistiche ci dicono che le ragazze di mister Rossettini hanno tirato in porta 20 volte rispetto alle 6 della Lazio (in porta 5-2), è proprio il tecnico giallorosso a ritenersi soddisfatto della prestazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Coppa Italia femminile, il derby che vale una stagione Approfondimenti su Coppa Italia Derby di Natale ad alta tensione . Forlì-Rimini vale la Coppa Italia Il derby di Natale tra Forlì e Rimini si presenta come una partita di grande importanza, valida per la Coppa Italia. Graziani carica il Torino: «Il derby è la partita, vale una stagione. Stasera spero segni uno di loro due» La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Coppa Italia Femminile: i gol di FREEDOM-BOLOGNA 3-4 Ultime notizie su Coppa Italia Argomenti discussi: Coppa Italia femminile Frecciarossa: le stelle della Serie A arrivano a Torino; Coppa Italia femminile – Risultati quarti di finale e tabellone aggiornato; Coppa Italia Women, i quarti di finale su Sky; Coppa Italia Women | Lazio Women-Roma, la vendita dei tagliandi. Femminile, Coppa Italia: vincere il derby per la semifinaleUn derby che vale doppio e che deve finire come tutti gli altri giocati fin qui al Tre Fontane: con una vittoria. La Roma Femminile alle 18 scende in campo al Tre Fontane per il quarto di finale di ri ... ilromanista.eu Femminile, verso il derby di Coppa Italia: le convocate di RossettiniAlla vigilia della sfida di ritorno contro la Lazio, il club giallorosso ha comunicato le calciatrici a disposizione. Confermata la squalifica per Giugliano ... ilromanista.eu Il Bassano vola alla Final Four di Coppa Italia di hockey pista: nei quarti di finale superato 6-4 il Monza! Per i giallorossi doppietta di Pozzato, reti di Posito, Cardella, Montigel e Giuliani, per i brianzoli due gol di Galimberti più i sigilli di Marzonetto e Zucchetti. - facebook.com facebook Fiorentina-Como 1-3, le pagelle della partita di Coppa Italia #SkySport #CoppaItalia x.com

