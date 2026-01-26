Promozione Centese in rimonta su un bel Masi Un secondo posto che vale tanto

In un incontro equilibrato, la Centese ottiene una vittoria importante contro il Masi-Voghiera, rimontando dallo svantaggio iniziale. Il risultato di 2-1 rappresenta un passo avanti significativo per la squadra, che dimostra determinazione e qualità. Una prestazione che rafforza la posizione in classifica e conferma l’impegno di tutti i giocatori. La vittoria è frutto di un lavoro di squadra e di una buona gestione del match.

Centese 2 Masi-Voghiera 1 CENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini, Kourouma, Rimondi, Marchesini (1' st Grimandi), Sassu, Grygiel (18' st Baravelli), Toffano (45' st Barbieri), Bonvicini, Bonacorsi (41' st Belicchi). All.: Di Ruocco. MASI-VOGHIERA: Straforini, Baldon, Ghali, Mahmoudi, Barbieri, Dongmo, Benini (29' st Gharbi), Giberti (30' st Mazzoni), Maistrello (37' st Nardini), Sarto, Jawneh (21' st Braghiroli). All.: Pari. Arbitro: Zoffoli di Cesena. Reti: 10' pt Maistrello (M), 25' st Toffano (C), 27' st Toffano (C). Note: ammoniti: Rimondi (C), Barbieri (M). NON è stata una partita spettacolare, ma è stata una partita pesantissima, per classifica, tensione e significato.

