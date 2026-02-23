Produzione industriale ferma a Bergamo nel 2025 -0,2% accelera quella artigiana +3%

La produzione industriale a Bergamo si ferma a -0,2% nel 2025, mentre l’artigianato accelera a +3%. La causa principale risiede nella diversa dinamica tra i due settori, con l’artigianato che mostra una crescita costante e significativa. Nel quarto trimestre, l’artigianato registra un aumento del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’industria fatica a mantenere i progressi del terzo trimestre. La situazione si mantiene stabile e senza grandi variazioni.

Nel quarto trimestre 2025 l’artigianato archivia un’ulteriore crescita significativa della produzione (+3,4% rispetto allo stesso periodo del 2024), mentre l’industria non riesce a consolidare i segnali positivi emersi nel terzo trimestre e si ferma a un modesto +0,4%. L’anno si chiude così in sostanziale stallo per le imprese industriali (-0,2%), comunque in miglioramento dopo due anni di recessione, e con un sorprendente +3% per la produzione artigiana. Il quadro congiunturale resta complicato e di non immediata lettura: se da un lato gli ordini tornano a mostrare una flessione, le aspettative evidenziano invece segnali di maggiore ottimismo, soprattutto quelle industriali sulla domanda estera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Natalità artigiana, in Veneto tiene e nel Veronese accelera

Istat, nel 2025 frena la produzione industriale. Controcorrente il settore energia

