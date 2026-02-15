Natalità artigiana in Veneto tiene e nel Veronese accelera
Nel Veneto, il settore artigiano si mantiene stabile nel 2025, mentre nel Veronese cresce rapidamente. La causa è un aumento delle richieste di artigiani e imprese locali, che cercano di rispondere a una domanda interna ancora fragile ma in lieve ripresa. Un esempio concreto è la crescita delle nuove iscrizioni alle associazioni di categoria, che segna un segnale positivo per il territorio.
Il 2025 si chiude con un quadro di sostanziale stabilità per l’artigianato veneto, in un contesto ancora segnato da tensioni geopolitiche, incertezze commerciali e una domanda interna debole. L’elaborazione dei dati Unioncamere-Movimprese e delle analisi territoriali delle Camere di Commercio, curata dal Centro Studi Cna, mostra una tenuta che conferma la capacità del comparto di reagire ai cicli negativi. Il Nordest è l’area del Paese in cui l’artigianato cresce in modo più diffuso, con un incremento dello 0,2%, mentre il Veneto chiude l’anno con 119.861 imprese artigiane registrate e un saldo positivo di 100 unità.🔗 Leggi su Veronasera.it
Il tessuto produttivo veronese tiene, nel 2025 saldo delle imprese positivo
La provincia di Verona si conferma ancora una volta una realtà Economica solida.
Farmacia dei Servizi, oltre 57 mila prestazioni in Veneto nel 2025: più di 26 mila erogate nel Veronese
Nel 2025 le farmacie del Veneto hanno offerto oltre 57 mila prestazioni gratuite ai cittadini, senza chiedere alcun costo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
CNA * NATALITÀ IMPRESE: «NEGLI ULTIMI 10 ANNI PERSE 128MILA ATTIVITÀ / NEL 2025 L’ARTIGIANATO HA TENUTO GRAZIE AL NORD EST (TRENTINO-ALTO ADIGE A +1,5%)»Natalità Imprese. CNA: Nel 2025 tiene l’artigianato grazie al Nord Est e al Sud ma in 10 anni perse 128mila imprese. Lo stock di imprese artigiane chiude il ... agenziagiornalisticaopinione.it
Natalità. A Padova una mensilità di stipendio in più a chi avrà un figlio entro un annoL'idea è dell’Agenzia interinale di Padova, Eurointerim, che ha costituito un fondo mettendo a disposizione una mensilità per chi avrà un figlio entro un anno. Negli ultimi anni la natalità padovana è ... quotidianosanita.it
Ultimi posti a disposizione!JUMP! Prenotazione al 333 335 6056 Carnevale Di Putignano Artigiana Caseificio Fiocchi in Ospedale-Bari Città di Putignano facebook