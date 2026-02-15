Natalità artigiana in Veneto tiene e nel Veronese accelera

Nel Veneto, il settore artigiano si mantiene stabile nel 2025, mentre nel Veronese cresce rapidamente. La causa è un aumento delle richieste di artigiani e imprese locali, che cercano di rispondere a una domanda interna ancora fragile ma in lieve ripresa. Un esempio concreto è la crescita delle nuove iscrizioni alle associazioni di categoria, che segna un segnale positivo per il territorio.

Il 2025 si chiude con un quadro di sostanziale stabilità per l’artigianato veneto, in un contesto ancora segnato da tensioni geopolitiche, incertezze commerciali e una domanda interna debole. L’elaborazione dei dati Unioncamere-Movimprese e delle analisi territoriali delle Camere di Commercio, curata dal Centro Studi Cna, mostra una tenuta che conferma la capacità del comparto di reagire ai cicli negativi. Il Nordest è l’area del Paese in cui l’artigianato cresce in modo più diffuso, con un incremento dello 0,2%, mentre il Veneto chiude l’anno con 119.861 imprese artigiane registrate e un saldo positivo di 100 unità.🔗 Leggi su Veronasera.it

La provincia di Verona si conferma ancora una volta una realtà Economica solida.

Nel 2025 le farmacie del Veneto hanno offerto oltre 57 mila prestazioni gratuite ai cittadini, senza chiedere alcun costo.

