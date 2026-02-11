Istat nel 2025 frena la produzione industriale Controcorrente il settore energia
Nel 2025, l’industria italiana rallenta la produzione. L’Istat segnala un calo che preoccupa le imprese e le associazioni dei consumatori. In contro tendenza, il settore energia continua a salire, lasciando intravedere una situazione economica a due velocità.
Industria in Calo, Energia in Ascesa: L’Istat Dipinge un Quadro Economico a Due Velocità. L’industria italiana mostra segni di affaticamento nel corso del 2025, con una frenata nella produzione che desta preoccupazione tra gli operatori economici e le associazioni dei consumatori. I dati, resi noti dall’Istat, evidenziano un rallentamento generalizzato, sebbene con marcate differenze settoriali. A controcorrente, si registra una performance positiva nel settore energetico, che si configura come un elemento di resilienza in un contesto altrimenti problematico. La flessione produttiva, secondo le rilevazioni dell’istituto di statistica, si concentra in particolare su tre comparti chiave: l’industria chimica, il settore tessile e la fabbricazione di mezzi di trasporto.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Istat 2025
Istat: la produzione industriale torna a salire. A novembre aumenti per tutti i comparti principali
Secondo i dati dell’Istat, a novembre 2025 la produzione industriale in Italia ha registrato una ripresa, superando la flessione del mese precedente.
Produzione industriale ottobre 2025: calo dell’1% rispetto a settembre
A ottobre 2025, la produzione industriale registra un calo dell’1% rispetto a settembre, secondo i dati ISTAT.
Ultime notizie su Istat 2025
Argomenti discussi: Vendite al dettaglio in frenata a dicembre; Andamento economico, vendite e fiducia delle famiglie | Istat; Inflazione: a gennaio il tasso frena leggermente, ma crescono i prezzi del carrello della spesa.; Vendite al dettaglio, Istat: a dicembre frenano i consumi. Nel 2025 sale il valore ma calano i volumi.
Istat: nel 2025 frena la produzione industrialeLe flessioni più ampie riguardano la chimica, le industrie tessili e la fabbricazione di mezzi di trasporto MILANO – L’industria rallenta sul finale e chiude l’anno in frenata. Secondo le ultime rilev ... repubblica.it
Istat, nel 2025 la produzione industriale giù dello 0,2% (2)Nel 2025, tra le attività manifatturiere - indicano i dati Istat - il calo maggiore si registra infatti per le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-5,5% su base annua), seguito dalla ... ansa.it
Dicembre 2025 in frenata: vendite al dettaglio giù, ma l’anno si salva grazie a e-commerce e grande distribuzione L’Istat registra un calo di fine anno, con volumi in discesa e consumi prudenti. A trainare il 2025 sono online, discount e farmaci, mentre i settor - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.