Atleti da tutta la Sicilia a Ravanusa lo sport paralimpico apre la nuova stagione

Sabato 10 gennaio, Ravanusa ospiterà i campionati regionali di tennistavolo, segnando l'inizio della nuova stagione dello sport paralimpico in Sicilia. L'evento, organizzato dalla Federazione italiana sport disabilità intellettiva, vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta l'isola. Un’occasione importante per promuovere l’inclusione e valorizzare le capacità sportive delle persone con disabilità intellettiva.

Sarà Ravanusa ad aprire la nuova stagione dello sport paralimpico siciliano. Sabato 10 gennaio la città ospiterà i campionati regionali di società di tennistavolo, primo appuntamento ufficiale dell’annata agonistica, organizzato su mandato della Federazione italiana sport disabilità intellettiva. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

