Virtus | difesa energia e fiducia Le armi contro l’emergenza play

La Virtus si prepara a rispondere alle difficoltà con una difesa solida, energia e maggiore fiducia in sé stessa. La squadra ha affrontato diverse sfide recenti, tra cui la perdita di un importante trofeo vinto in passato, che ora rischia di influenzare il morale. I giocatori sono concentrati nel migliorare il gioco di squadra e nel superare le incertezze legate all’emergenza nel ruolo di play. La volontà di ripartire è forte e visibile in ogni allenamento.

© Sport.quotidiano.net - Virtus: difesa, energia e fiducia. Le armi contro l’emergenza play

Una Coppa Italia, per di più da mvp, l'avrebbe anche vinta. Se non fosse che quel titolo – in quel periodo giocava per la Mens Sana Siena – nel frattempo è stato revocato. La Virtus, che non vince la Coppa Italia dall'ormai lontano 2002 ha un motivo in più per provare ad arrivare fino in fondo. Alle richieste (per ora inascoltate) che da tempo, ormai, avanza il presidente bianconero Massimo Zanetti, c'è il legittimo desidero di Daniel Hackett che, nella sua personale bacheca ha di tutto, compreso un'Eurolega. Ma l'unica Coppa Italia conquistata, è stata poi annullata (non per colpa sua, è chiaro).