La Virtus Basket sfrutta il giorno di riposo per mettere a punto la condizione di Lorenzo Baldi. Il play si è allenato in solitudine e domani lo staff valuterà se potrà scendere in campo contro San Severo. La squadra punta a migliorare soprattutto in difesa, mentre Baldi aspetta di ricevere il nulla osta per tornare in campo.

Il rientro di Baldi consentirebbe a Gianluigi Galetti di avere il gruppo al completo in vista della delicatissima gara interna dell'8 febbraio, ma intanto prosegue anche l'inserimento di Amos Ricci. Sfruttando questo break, diamo un po' i numeri di queste prime ventidue giornate. Col 22,7% di vittorie Imola è ultima assieme a Loreto per percentuale di successi, frutto di un 5 su 11 in casa e di uno 0 su 11 lontano dalle mura amiche.

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B Nazionale, i gialloneri sfrutteranno il turno di riposo. La Virtus punta a recuperare Baldi. E a migliorare in primis la difesa

Nel campionato di Basket B Nazionale, i gialloneri rimangono ultimi in classifica mentre la Virtus di Galetti sfiora un'impresa.

Nella Serie B Nazionale, la Virtus affronta Caserta in una sfida equilibrata, ma alla fine prevalgono gli avversari.

