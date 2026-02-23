Principio di incendio su un treno interrotta la linea

Un principio di incendio su un locomotore ha interrotto la linea ferroviaria, causando disagi ai passeggeri. I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle 07:25 vicino alla stazione di Rignano sull’Arno, dove hanno spento le fiamme che avevano coinvolto il treno partito da Arezzo e diretto a Pistoia. La situazione ha portato alla sospensione temporanea del servizio ferroviario in quella tratta. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio.

Sul posto è stata inviata una squadra e un'autobotte. I vigili del fuoco, una volta giunti sul luogo, hanno preso contatto con il capotreno, ed effettuato la verifica del locomotore posto in fondo al convoglio. Una volta arrivata la squadra l’incendio era estinto e pertanto i mezzi in supporto sono stati fatti rientrare. Una volta disalimentata la linea elettrica si è provveduto a effettuare la verifica del locomotore, nella zona del pantografo e nella zona interna dei cavi che portano la tensione all’interno del locomotore. Non risultano esserci persone coinvolte. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Abbiategrasso, incidente tra auto e treno al passaggio a livello: interrotta la linea Mortara-RogoredoUn incidente tra auto e treno avviene ad Abbiategrasso, causando l’interruzione della linea Mortara-Rogoredo.

Linea tirrenica interrotta per crolli su un ponte a Santa MarinellaDa questa mattina, i treni sulla linea tirrenica tra Grosseto e Roma sono fermi.

Principio d’incendio su un Frecciarossa 8801 a Riccione: evacuati i passeggeri

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scatta l’allarme per un incendio nel centro commerciale: evacuati i clienti, ma nessun rogo; Guasto alla centralina elettrica. Un principio d’incendio al Conad di viale Oberdan; Lonigo, principio di incendio in un capannone ad Almisano: intervento notturno dei vigili del fuoco; Sassari, auto e cavi elettrici in fiamme: doppio intervento dei vigili del fuoco.

Principio d'incendio all'Icam di via Mecedonio MelloniLe fiamme partite dal locale lavanderia dell'istituto che ospita madri detenute insieme ai loro bambini. Dieci donne e 8 minori sono stati evacuati, nessuno è rimasto ferito o intossicato ... rainews.it

Principio di incendio in coda a un treno a Rignano. Linea interrotta e disagiUn principio di incendio si è verificato questa mattina intorno alle 7 al treno 18822, al pantografo sopra al locomotore di coda. È successo all’altezza di Rignano. Il filo della trazione elettrica si ... valdarnopost.it

Bellunese, Feltrino | Principio d’incendio nel locale, coinvolta anche un’altra attività - facebook.com facebook

Feltre, principio d’incendio in un locale commerciale di viale Farra x.com