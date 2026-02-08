Linea tirrenica interrotta per crolli su un ponte a Santa Marinella

Da questa mattina, i treni sulla linea tirrenica tra Grosseto e Roma sono fermi. Un ponte a Santa Marinella ha ceduto, causando l’interruzione totale del traffico ferroviario. I pendolari si trovano bloccati e molti sono costretti a cercare alternative per raggiungere le loro destinazioni. I tecnici stanno lavorando per valutare i danni e ripristinare al più presto la linea.

La linea ferroviaria tirrenica è interrotta tra Grosseto e Roma a causa di cedimenti strutturali su un ponte a Santa Marinella, bloccando completamente la circolazione dei treni e generando un’ondata di disagi per pendolari e viaggiatori. L’interruzione, verificatasi giovedì 8 febbraio 2026, ha un impatto significativo sulla Maremma, isolando di fatto le stazioni di Grosseto e Orbetello e mettendo a dura prova la capacità di collegamento dell’intera area. La situazione, al momento, è tutt’altro che risolta e non sono stati ancora forniti tempi certi per il ripristino della normale circolazione, lasciando incertezze sui prossimi giorni e sulle possibili ripercussioni economiche e sociali per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

