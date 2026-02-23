Primo weekend col botto per la mostra sul Barocco | tremila visitatori si riaccende l' afflusso di turisti

Il primo weekend della mostra sul Barocco ha attirato tremila visitatori, a causa di un forte interesse per le opere esposte. La mostra, allestita in un grande spazio nel centro storico, ha registrato una notevole affluenza grazie alla curiosità di appassionati e turisti. L’afflusso di pubblico ha superato le aspettative e ha riacceso l’attenzione sul patrimonio artistico del periodo. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese, offrendo l’opportunità di scoprire i capolavori.

L'esposizione allestita al museo San Domenico ha visto nelle giornate di sabato e domenica (oltre che nell'anteprima su invito di venerdì pomeriggio) un notevole afflusso di visitatori Apertura col botto nel primo weekend di porte aperte al pubblico della grande mostra “Barocco, il Gran Teatro delle Idee”. Finita anche nei titoli di apertura dei telegiornali nazionali, l'esposizione allestita al museo San Domenico ha visto nelle giornate di sabato e domenica (oltre che nell'anteprima su invito di venerdì pomeriggio) un notevole afflusso di visitatori. Dalla Fondazione Cassa dei Risparmi, che organizza la mostra, vengono indicati in circa tremila gli ingressi realizzati nei primi tre giorni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Weekend dell'Immacolata, grande afflusso di turisti in centro: raccolta rifiuti potenziata da Amia Barocco, subito mille visitatori. Viaggio dentro la grande mostra. L’arte diventa festa e vertigineIl grande afflusso di visitatori alla mostra sul Barocco deriva dall’interesse per l’arte e dalla capacità di coinvolgere il pubblico con installazioni dinamiche. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Turismo: weekend di Carnevale col botto, Pila presa d’assalto; La Sir Sicoma Monini Perugia chiude col botto la fase a girone: 3-0 a Berlino; Dal Primo maggio alla Notte più rosa: P.S.Elpidio presenta i suoi assi alla Bit; Formula E, esordio col botto per la figlia di Richard Hammond: brutto incidente a Gedda – VIDEO. Bentornata IndyCar! La serie americana è pronta a scendere in pista per il primo weekend di corse della stagione. Vediamo il circuito e gli orari del weekend #INDYCAR - facebook.com facebook Al via il primo weekend del #CarnevaleVenezia2026! A #Venezia il primo weekend prende vita in Piazza San Marco, dove la festa entra nel vivo tra spettacoli e musica. A #Mestre, invece, l’appuntamento è in Piazza Ferretto: il Venice Carnival Street Sh x.com