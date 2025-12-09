Weekend dell' Immacolata grande afflusso di turisti in centro | raccolta rifiuti potenziata da Amia
L'enorme afflusso di visitatori registrato nel centro storico di Verona per il Ponte dell'Immacolata, ha richiesto uno sforzo maggiore da parte di Amia per la gestione dei rifiuti lungo vie e piazze. Dalla partecipata di via Avesani spiegano che il tema è annoso e si ripresenta ogni anno, in. 🔗 Leggi su Veronasera.it
