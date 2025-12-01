Truffa dello specchietto a Montoro 39enne tenta una fuga disperata sotto gli occhi del carabiniere
Un Carabiniere fuori servizio ha sventato una truffa dello specchietto a Montoro: 39enne identificato e denunciato, 200 euro restituiti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
