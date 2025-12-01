Truffa dello specchietto a Montoro 39enne tenta una fuga disperata sotto gli occhi del carabiniere

Un Carabiniere fuori servizio ha sventato una truffa dello specchietto a Montoro: 39enne identificato e denunciato, 200 euro restituiti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

truffa dello specchietto a montoro 39enne tenta una fuga disperata sotto gli occhi del carabiniere

© Notizie.virgilio.it - Truffa dello specchietto a Montoro, 39enne tenta una fuga disperata sotto gli occhi del carabiniere

Truffa dello specchietto a Montoro, 39enne tenta una fuga disperata sotto gli occhi del carabiniere - Un Carabiniere fuori servizio ha sventato una truffa dello specchietto a Montoro: 39enne identificato e denunciato, 200 euro restituiti. Segnala virgilio.it

truffa specchietto montoro 39enneMontoro, carabiniere fuori servizio sventa truffa dello specchietto: denunciato un 40enne - Il militare, mentre percorreva il raccordo a bordo della propria autovettura, ha notato due uomini discutere animatamente all’interno di una piazzola di sosta. Riporta orticalab.it

