Prima domenica del mese ingresso gratuito e visite tra Valle dei Templi e centro storico

La prima domenica di marzo porta l’ingresso gratuito nei principali luoghi culturali, grazie a un'iniziativa di CoopCulture e del Parco archeologico della Valle dei Templi. La causa è la tradizione mensile che permette ai visitatori di esplorare gratuitamente siti storici e musei. Questa giornata offre visite guidate e attività nel centro storico e tra le rovine antiche, attirando molti curiosi e appassionati di arte e storia. Le persone possono approfittarne per scoprire nuove prospettive su questi luoghi.

Domenica 1 marzo torna la prima domenica del mese con l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura. Il Parco archeologico della Valle dei Templi e CoopCulture propongono un programma di visite e attività che intrecciano storia, arte e paesaggio. Alle 15.30 partirà dal parcheggio del cimitero Bonamorone la prima “passeggiata nella Storia”, condotta dallo storico Beniamino Biondi nell’ambito del progetto “Respiro della Terra – Storie e percorsi sul paesaggio”. L’itinerario, con biglietto simbolico di 2 euro, condurrà i partecipanti fino al Tempio di Demetra, santuario dedicato alla dea della fertilità e simbolo del legame tra natura e spiritualità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Prima domenica del mese, ingresso gratuito e visite didattiche (a pagamento) per tutta la famiglia al SalinasIn occasione della prima domenica del mese, il Museo Archeologico Antonino Salinas apre le sue porte con ingresso gratuito, offrendo alle famiglie l’opportunità di visitare le esposizioni e partecipare a visite didattiche a pagamento.

Prima domenica del mese a ingresso gratuito nei musei: visite guidate e laboratori al Riso e al chiostro di MonrealeLa prima domenica del mese porta l’ingresso gratuito in alcuni dei musei più belli di Sicilia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Visita gratuita di 4 castelli nei dintorni di Parigi il 6 aprile 2025; cultura - Cultura; 1 Marzo – DOMENICA AL MUSEO; Prima domenica del mese: ingresso gratuito al Salinas, al Riso e al Chiostro di Monreale.

Palazzo Marino apre la prima domenica del mese: visite gratuite dal 1° marzoDal 1° marzo Palazzo Marino apre la prima domenica del mese con visite guidate gratuite grazie a Fondazione Bracco. Prenotazione obbligatoria. msn.com

Palazzo Marino si apre alla città: ogni prima domenica del mese visite guidateSarà possibile conoscere spazi, cortili e sale di rappresentanza, solitamente non accessibili ma luoghi di arte e storia della città. La durata del tour è di 76 minuti e la prenotazione online è obbli ... msn.com

Si è appena conclusa in Duomo la Santa Messa della prima domenica di quaresima «Vorrei proporre anche a voi di percorrere la terra e di condividere con quelli che incontrate il segreto della felicità» - facebook.com facebook

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA "In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo". Mt 4,1 Lo ' , lo prese per mano senza lasciarlo un istante x.com