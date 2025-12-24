Guastalla (Reggio Emilia), 24 dicembre 2025 - All’ospedale di Guastalla per la prima volta nell’ambito dell’Azienda sanitaria reggiana è stato eseguito un intervento di rimozione di una parte del colon tramite chirurgia micro-laparoscopica. Per eseguire l'operazione è stato utilizzato un set di ottica e strumenti da micro-laparoscopia, del calibro di tre mm, donati all’ospedale nello scorso marzo dall'Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla. L’intervento effettuato su di una paziente di 39 anni, è stato portato a termine con successo. Si tratta della prima volta che questo strumentario viene impiegato per un’operazione di tale complessità nell’Ausl reggiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operazione al colon con chirurgia laparoscopica, prima volta a Guastalla

