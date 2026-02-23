Presentazione del libro Spiritualità segrete a Verona - Un itinerario intorno alla famiglia Della Torre

Sabato 28 febbraio in Porta Palio verrà presentato il libro "Spiritualità segrete a Verona - Un itinerario intorno alla famiglia Della Torre". Gli autori, Daniele Bressan e Luigi Pellini, illustreranno i temi di questa lunga ricerca, che si addentra in una Verona invisibile: quella delle fondazioni rituali, delle élites spirituali, delle eresie dimenticate e delle grandi famiglie che hanno custodito, nel silenzio, un sapere antico. Dai culti arcaici al cristianesimo gnostico, dal catarismo al neoplatonismo rinascimentale, fino alle accademie e ai giardini simbolici delle ville nobiliari, emergerà una Verona segreta, luogo iniziatico e santuario della Tradizione, organismo sacro, crocevia di energie e simboli. 🔗 Leggi su Veronasera.it

