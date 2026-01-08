Per quattro piante di marijuana sul balcone | a Vasto la presentazione del libro di Walter Croce
Giovedì 8 gennaio alle 18, presso Palazzo D'Avalos a Vasto, si terrà la presentazione del libro di Walter Croce intitolato “Per quattro piante di marijuana sul balcone”. L'evento offre l'opportunità di approfondire il contenuto e i temi trattati nel volume, in un contesto culturale e informativo. La lettura invita a riflettere sulle questioni legate alla coltivazione e alla legalità, in un clima di confronto e dialogo.
Giovedì 8 gennaio, alle ore 18, Palazzo D'Avalos, a Vasto, ospita la presentazione del volume “Per quattro piante di marijuana sul balcone. Un racconto televisivo”, di Walter Croce, con prefazione di Massimo Cinque. Si tratta dell'unica tappa abruzzese di un tour nazionale che sta attraversando. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: A Vasto la presentazione del nuovo libro di Fabrizio Fanciulli: storie di briganti e brigantesse tra memoria e identità
Leggi anche: A Vasto la presentazione del libro “Il Signor Fegato e il dono della vita” di Ilaria Lauditi, Laura D’Annunzio e Chiara Di Biase
A Vasto la presentazione-spettacolo del libro “Per quattro piante di marijuana sul balcone”; Per quattro piante di marijuana sul balcone, presentazione a Palazzo D’Avalos a Vasto; Presentazione “Per quattro piante di marijuana sul balcone”; Vita e Parole di Robert Di Cioccio in Biblioteca a Spoltore.
Per quattro piante di marijuana sul balcone Un racconto televisivo - Vasto (Ch) Giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 18:00, Palazzo D'Avalos a Vasto ospiterà la presentazione d ... giornaledimontesilvano.com
Maxi piantagione di marijuana a Bortigali, quattro arresti - Una maxi piantagione di marijuana, del valore di circa 1 milione e mezzo di euro, è stata scoperta e sequestrata nelle campagne di Bortigali tra un terreno coltivato in località Padru Mannu e un ... ansa.it
Serra di marijuana in giardino e laboratorio di essiccazione in casa, arrestato un pregiudicato. Sequestrati 1.6 chili di droga - Nel giardino di casa aveva installato una serra in cui aveva piantato quattro piante di marijuana mentre, all'interno di un capanno, aveva creato un vero e proprio laboratorio di ... ilgazzettino.it
A Vasto la presentazione-spettacolo del libro “Per quattro piante di marijuana sul balcone” facebook
Belle ma infestanti: 4 piante che è meglio NON avere nel tuo giardino x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.