Per quattro piante di marijuana sul balcone | a Vasto la presentazione del libro di Walter Croce

Giovedì 8 gennaio alle 18, presso Palazzo D'Avalos a Vasto, si terrà la presentazione del libro di Walter Croce intitolato “Per quattro piante di marijuana sul balcone”. L'evento offre l'opportunità di approfondire il contenuto e i temi trattati nel volume, in un contesto culturale e informativo. La lettura invita a riflettere sulle questioni legate alla coltivazione e alla legalità, in un clima di confronto e dialogo.

