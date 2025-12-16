Firenze presentazione del libro ' Dalla ruggine alle infrastrutture verdi'
A Firenze, dal 16 al 18 dicembre, al Teatro Niccolini si terrà la presentazione del libro 'Dalla ruggine alle infrastrutture verdi', un evento dedicato a temi di rigenerazione urbana, industrializzazione, green deal e transizione digitale. L'iniziativa offrirà spunti di riflessione sul futuro sostenibile della città e sul ruolo delle infrastrutture verdi nel processo di sviluppo.
Firenze, 16 dicembre 20215 – Gioved ì 18 dicembre alle ore 18 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3) si parlerà di rigenerazione urbana, oltre che di industrializzazione e sviluppo economico, di green deal e transizione digitale. L’occasione è la presentazione del libro di Massimo Preite intitolato ' Dalla ruggine alle infrastrutture verdi' (Polistampa). All’incontro, introdotto dall’editore Antonio Pagliai, interverrà il professor Mauro Cozzi. Una delle sfide più impegnative che l’Unione Europea ha dovuto affrontare è stata la deindustrializzazione degli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, che ha investito molte città con la chiusura e la delocalizzazione di interi settori economici e l’insorgenza di drammatici fenomeni di disoccupazione, degrado urbano e disgregazione sociale. Lanazione.it
