Esplosione di un camion che trasporta ossigeno a Bibbiena | tre feriti lievi attivata la maxi emergenza

Questa mattina a Bibbiena, alle die 10.06, un camion che trasportava ossigeno è improvvisamente esploso in via Michelangelo. Tre persone sono rimaste lievemente ferite, ma per fortuna nessuno ha riportato danni gravi. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche per capire cosa abbia causato l’incidente. La zona è stata evacuata e si sta lavorando per gestire l’emergenza.

Attimi di paura questa mattina a Bibbiena, dove alle ore 10.06 un camion che trasportava ossigeno è esploso in via Michelangelo. Sul posto è immediatamente intervenuto il 118 di Arezzo, con un dispiegamento rapido di mezzi di soccorso. Secondo quanto comunicato nell’aggiornamento delle 10.49, sono attualmente operative quattro ambulanze infermierizzate. È stato inoltre attivato il gruppo maxi emergenze della ASL Toscana Sud-Est per coordinare le operazioni sanitarie. I soccorritori stanno valutando tre persone rimaste ferite. Si tratta, al momento, di intossicazioni lievi; una delle persone coinvolte presenta anche leggere ustioni alle mani. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Esplosione di un camion che trasporta ossigeno a Bibbiena: tre feriti lievi, attivata la maxi emergenza Approfondimenti su Bibbiena ossigeno Esplosione su un camion che trasporta ossigeno: tre feriti a Bibbiena Questa mattina a Bibbiena una forte esplosione ha scosso il centro del paese. Esplosione e crollo di una palazzina a Il Matto: tre feriti e maxi emergenza attivata Nel quartiere Il Matto di Arezzo, si è verificata un’esplosione che ha causato il crollo di una palazzina di due piani. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bibbiena ossigeno Argomenti discussi: Incendio sull'autostrada A1: fiamme nel rimorchio di un camion; Camion cisterna carico di latte esce di strada e si ribalta nel fosso; Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce, commando armato blocca la strada con un'esplosione; Esplosione in garage, auto in fiamme e fumo nel palazzo: paura in via del Rondone | FOTO. Esplodono bombole ossigeno, in fiamme il camion che le trasportavaUn camion che trasportava bombole di ossigeno è andato in fiamme a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Secondo quanto appreso, alcune bombole sono esplose. Sono in corso gli interventi dei vigili del fu ... msn.com Serie di violente esplosioni: scoppiate bombole di ossigeno in un camion. Incendio, paura e intervento in corso: tre feritiAlmeno quattro esplosioni. Bombole di ossigeno trasportare da un camion sono scoppiate a Bibbiena (Arezzo) questa mattì giovedì 12 febbraio dopo le 10. Fiamme, fumo e paura. Notizie ancora frammentari ... corrierediarezzo.it SS42 uscita Rogno-direzione Brescia Lunedì 9/02 ore 6:50 Camion fermo a bordo strada per esplosione pneumatico. Corsia di decelerazione per centro commerciale Adamello in gran parte occupata @la_valcamonica_la_ghe • • • #lavalcamonicalaghe #valc - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.