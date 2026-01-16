Schianto tra camion e ambulanza lungo la via Emilia a Sanguinaro

Lungo la via Emilia a Sanguinaro, venerdì 16 gennaio poco prima di mezzogiorno, si è verificato uno scontro tra un camion e un'ambulanza. L'incidente ha coinvolto due mezzi di grandi dimensioni e si sono registrate conseguenze rilevanti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le cause sono in fase di accertamento.

Poco prima di mezzogiorno di venerdì 16 gennaio un mezzo pesante e un'ambulanza si sono scontrati, mentre stavano entrambi percorrendo la via Emilia, all'altezza di Sanguinaro. L'allarme è scattato verso le 11.45 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un'ambulanza, oltre ai vigili.

