Premier League | Arsenal fermato sul pari ma i gunners allungano City e Villa ko

L'Arsenal ha mantenuto il suo vantaggio in classifica nonostante un secondo pareggio consecutivo nella Premier League. La squadra londinese, pur fermata sul risultato di parità, ha consolidato la posizione in classifica, approfittando anche delle sconfitte di Manchester City e Aston Villa. Un risultato che permette ai Gunners di continuare il cammino in testa al campionato, mantenendo stabile il vantaggio in una stagione ancora molto combattuta.

Manchester (Regno Unito) 19 gennaio 2026 – Secondo pareggio consecutivo per l' Arsenal, ma nonostante questo i londinesi allungano in classifica. Il pari dei biancorossi vale infatti un +7 in classifica in virtù dei ko patiti in questa ventiduesima giornata da Manchester City e Aston Villa. Le due principali inseguitrici dei Gunners infatti cadono rispettivamente nel derby contro lo United e a sorpresa contro l' Everton tra le mura amiche. Ritrova il successo il Chelsea, tornato così al sesto posto in una zona di classifica particolarmente affollata nella lotta per l'Europa: sono infatti ben otto le squadre, dal quarto all'undicesimo posto, contenute in appena quattro punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Premier League: Arsenal fermato sul pari, ma i gunners allungano City e Villa ko Leggi anche: Premier League: Arsenal fermato sul pari dal Sunderland, il City demolisce il Liverpool Leggi anche: Premier League: Pari tra Arsenal e Chelsea nello scontro diretto, il City torna secondo La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Premier League: Arsenal fermato sul pari, ma i gunners allungano City e Villa ko - Le sconfitte di Citizens e Villains permettono ai Gunners di allungare in classifica, il Chelsea ritrova la vittoria ... sport.quotidiano.net

