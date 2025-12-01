Premier League | Pari tra Arsenal e Chelsea nello scontro diretto il City torna secondo

Londra (Gran Bretagna) 1 dicembre 2025 - Si conclude un altro weekend di calcio in Inghilterra dove l'unica gerarchia rispettata rimane quella della squadra capolista, mentre dietro divampa la lotta. L' Arsenal ferma la sua corsa nel derby di Stamford Bridge contro il Chelsea, ma paga un solo punto in termini di vantaggio in classifica, con il City nuovamente secondo a -5. A centro del gruppo però è lotta furibonda in questa Premier League. Il Newcastle sembra aver ritrovato se stesso, come testimoniato dal successo sull' Everton. Il Fulham beffa il Tottenham, l' Aston Villa non si ferma più, mentre Liverpool e Manchester United peccano di continuità, ma ritrovano i tre punti e rimangono nel compatto gruppo centrale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Premier League: Pari tra Arsenal e Chelsea nello scontro diretto, il City torna secondo

