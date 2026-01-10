Prato | violenza sessuale e tortura a compagno di cella Indagato 39enne Alla Dogaia scoperto pacco con microcellulare e droga

La Procura di Prato ha aperto un'indagine su un detenuto marocchino di 39 anni, accusato di aver commesso violenza sessuale, tortura e lesioni nei confronti di un compagno di cella italiano. Durante un controllo alla Dogaia, sono stati rinvenuti un pacco contenente un microcellulare e sostanze stupefacenti. L’indagato, attualmente in custodia per reati legati alla droga, è sotto accusa per gravi reati commessi in carcere.

Tortura, violenza sessuale e lesioni personali: sono i reati che la Procura di Prato contesta a un cittadino marocchino di 39 anni, detenuto per droga nel carcere pratese, che avrebbe commesso ai danni del compagno di cella, un italiano di 46 anni. Al 39enne è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: violenza sessuale e tortura a compagno di cella. Indagato 39enne. Alla Dogaia scoperto pacco con microcellulare e droga Leggi anche: Prato: detenuto aggredisce agente alla Dogaia. Sappe:”Preoccupante escalation di violenza” Leggi anche: Prato, spaccio e violenza tra detenuti alla Dogaia: maxi-operazione delle forze dell'ordine La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Orrore in carcere, stuprato per mesi dal compagno di cella. Scatta anche l’accusa di tortura - Umiliazioni e sevizie di tutti i tipi per almeno quattro mesi, vittima un detenuto italiano. lanazione.it

Prato, violenze sessuali al suo compagno di cella: detenuto indagato per tortura - Per quattro mesi avrebbe trasformato la cella del carcere di Prato in un luogo di sopraffazione e paura, sottoponendo l'uomo che condivideva lo spazio con lui a violenze, umiliazioni e minacce ... corrierefiorentino.corriere.it

